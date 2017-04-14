Bingöl'de Selin Zarar Verdiği Çapakçur Köprüsünün Çökme Anı Kamerada

Bingöl'de selin zarar verdiği Çapakçur köprüsünün çökme anı kamerada(Tür: Yurt)

Bingöl'de selin zarar verdiği Çapakçur köprüsünün çökme anı kamerada

(Tür: Yurt)

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Bingöl, Kamera, Sel