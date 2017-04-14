Bingöl'de Selin Zarar Verdiği Çapakçur Köprüsünün Çökme Anı Kamerada

Bingöl'de Selin Zarar Verdiği Çapakçur Köprüsünün Çökme Anı Kamerada

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bingöl, Kamera, Sel