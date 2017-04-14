Bingöl'de Sel Sularının Yarattığı Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı (2)

SELZEDELERE 1000'ER LİRA NAKDİ YARDIM



Bingöl Valiliği, dün akşam aşığı sel nedeniyle oluşan selden dolayı zarar gören vatandaşlara biner lira nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "13.04.2017 tarihinde İlimizde yaşanan sel afetinden dolayı zarar gören vatandaşlarımızın, zararlarının giderilmesi kapsamında, Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından zarar tespit işlemleri başlatılmış olup, sel afetinde zarar gören vatandaşlarımızın acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Yardım Ödeneğinden temin edilen 1.000'er TL. nakdi yardım gerçekleştirilecektir" denildi.