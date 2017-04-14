Bingöl'de Sel Sularının Yarattığı Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

BİNGÖL'de dün akşam eski Çapakçur Deresi'nin taşması sonucu Çapakçur Köprüsü hasar görürken, sel suları altında kalan ahırlardaki 85 hayvan telef oldu, 25 araç ise zarar gördü. Sel felaketinin yarattığı tahribat ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bingöl'de dün akşam etkili olan şiddetli yağmurun ardından oluşan sel suları Çapakçur Deresi vadi yamacında bulunan ev, ahır, araç ve köprüde büyük hasara yolaçtı. Dere yatağındaki ahırlarda bulunan 85 hayvan telef olurken, zarar gören araç sayısının 25 olduğu tespit edildi. Çapakçur Deresi üzerinde bulunan eski Çapakçur Köprüsü'nde yaşanan göçük nedeniyle, köprü çift taraflı trafiğe kapatılırken, karayolları ekipleri gece boyunca köprüde başlattığı çalışma devam ediyor. Dere yamacında bulunan bazı evler güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.Yaşanan selden dolayı ayrıca Karlıova İlçesi Çatak bölgesi ile merkez Sancak Beldesi'ne bağlı Karapınar, Sudüğünü köylerinde de bazı evlerin sel suları altında kaldığı öğrenildi.



Yaşanan sel felaketiyle ilgili AFAD Bingöl İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sel sularının yarattığı tahribat nedeniyle başlattıkları çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Dere kenarında bulunan ahırların selden etkilenmesi sonucu yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 85 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün tespitlerinden anlaşılmış ve konuyla ilgili kesin tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ilçemiz Adaklı Ortaçanak köyündeki bazı menfezler tıkanmış ve oluşan selden dolayı köyde maddi hasarların oluştuğu, merkeze bağlı Sancak beldesi Karapınar mahallesi ve Sudüğünü köylerinde bazı menfezlerin tıkandığı bilgisi Müdürlüğümüze bildirilmiş olup, konuyla ilgili Sancak ve Adaklı Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Oluşabilecek olumsuzluğa karşı destek amaçlı ilimize Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 8 kişilik 2 ekip ve Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 10 kişilik 2 ekip çalışmalara katılmak üzere ilimize intikal etmiştirler. Bingöl il merkezinde 13.04.2017 ile 14.04.2017 tarihleri arasında saat 09: 00 itibariyle m2 ye 52 kg yağış düşmüştür. Meteoroloji verilerine göre bugün saat 15: 00'e kadar sağanak yağışın devam edeceği ve yağışların Çarşamba gününe (19.04.2017) kadar devam edeceği alınan verilerden anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın oluşabilecek yeni bir sel felaketine karşın dikkatli olmaları gerekmektedir. Arama kurtarma çalışmaları dün gece saat 01: 05'e kadar devam etmiş bu sabah itibariyle arama kurtarma faaliyetleri devam etmekte olup, teknik personelimizle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ön hasar çalışmaları devam etmektedir" denildi. - Bingöl