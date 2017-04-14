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Bingöl'de Sel Köprüyü Böyle Yerle Bir Etti
Bingöl'de Sel Köprüyü Böyle Yerle Bir Etti
Bingöl'de sel köprüyü böyle yerle bir etti.
14 Nisan 2017 Cuma 14:59
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