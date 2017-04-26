Bingöl'de Sağlıklı Nefes İçin Fidan Diktiler

Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğünce sağlıklı bir nefes için fidan dikme etkinliği düzenlendi.



Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Kronik Havayolu Hastalıkları Komisyonunca alınan karar gereği "Sağlıklı Bir Nefes İçin Astım-KOAH Ormanı" adıyla Bingöl-Solhan karayolu Kervansaray mevkisinde ağaçlandırma çalışması yapıldığı belirtildi.



Fidan dikme etkinliğine, Halk Sağlığı Müdürü Vedat Söyiler, İl Sağlık Müdürü Süleyman Budunoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan ve diğer kurum temsilcileri katıldı.