Bingöl'de sağanak yağış sele dönüştü, can kaybı yok ama hasar büyük BİNGÖL'de etkisini sürdüren sağanak yağış, Çapakçur Deresi'nde taşkına neden oldu. Meydana gelen taşkında can kaybı yaşanmadı ancak, sel maddi hasara yol açtı. Sel suları nedeniyle eski Çapakçur Köprüsü hasar gördü, evleri su bastı. Gündüz saatlerinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Kent merkezinden geçen Çapakçur Çayı'nın debisi yükseldi. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan eski Çapakçur Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. Çay boyunda olan evlerde maddi hasar oluştu. Eski Çapakçur Köprüsü'nün çökmesi ile yol trafiğe kapatıldı. YÜZYILDA BİR GELEN FELAKET Olay yerine çok sayıda polis, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yaşanan felakette herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, Gün boyu yağış yağdı, yoğun yağıştan dolayı Çapakçur Deresi taştı. Devlet Su İşleri'nin tahminlerine göre 100 yılda bir gelen bir felaket maalesef yaşandı ve taşkın oluştu. Köprünün de bir kısmı gittikçe çöküyor. Yolda trafiği kesmiş bulunuyoruz. Herhangi bir geçiş olmayacak bundan sonra ancak sabaha kadar sel suları durursa teknik ekiplerimiz geçiş imkanı varsa sağlam tarafından trafiğe açacağız. Bu taraf üzerinden trafiği tamamen iptal etme durumumuz var. Bu bir felakettir, Allah'a şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. İnşallah olmaz da. Vadi boyunca evler su altında kaldı. Vadide bulunan bir halı saha ciddi hasara uğradı. Mal kaybı telafi olunur ama can kaybının olmamasını diliyoruz. Bingölümüz'ün başı sağolsun. İnşallah bunu en az zararla atlatacağız dedi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.