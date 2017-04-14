Bingöl'de Sağanak Yağış Nedeniyle Dere Taştı, Evleri Su Bastı (2)

150 HAYVAN TELEF OLDU



Bingöl'de aşırı yağışın neden olduğu taşkında su altında kalan iki ahırdaki 150 hayvan telef oldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, "Aşırı yağış nedeniyle 20 araç, 2 ahır su altında kaldı, küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 150 civarında hayvanın telefi söz konusu. Evlerin bodrumlarında ve bazı evlerde su baskınları yaşandı. Can kaybı yok. Maddi hasar var. Çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı" dedi.



Çayın bulunduğu alandaki çalışmalar AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.



