Bingöl'de Sağanak Yağış Nedeniyle Dere Taştı, Evleri Su Bastı

Bingöl'de yaşanan sel felaketinde sel suları altında kalan 2 ahırdaki 150 hayvan telef olurken, 20 araç su altında kaldı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, yaşanan taşkın nedeniyle 150 civarında hayvanın telef olduğunu ifade ederek, Aşırı yağış nedeniyle 20 araç su altında kaldı. 2 ahır su altında kaldı, küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 150 civarında hayvan telefi söz konusu. Evlerin bodrumlarında ve bazı evlerde su baskınları yaşandı. Can kaybı yok. Maddi hasar var. Çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı dedi.



Çayın bulunduğu alandaki çalışmalar AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından gece boyunca devam ediyor.