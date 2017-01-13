Bingöl'de bir polis memuru, nöbet tuttuğu kulübede beylik tabancasıyla intihar etti.
Olay, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaşandı. İddiaya, göre polis memuru Ş.D, nöbet tuttuğu kulübede sabaha karşı beylik tabancasıyla intihar etti. Ş.D'nin cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'dan gelecek olan ailesine teslim edilecek. - BİNGÖL
Bingöl'de Polis Memuru İntihar Etti
Bingöl’de bir polis memuru, nöbet tuttuğu kulübede beylik tabancasıyla intihar etti.
Bingöl'de bir polis memuru, nöbet tuttuğu kulübede beylik tabancasıyla intihar etti.
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