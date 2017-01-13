Bingöl'de Polis Memuru İntihar Etti

Bingöl'de bir polis memuru, nöbet tuttuğu kulübede beylik tabancasıyla intihar etti.



Olay, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaşandı. İddiaya, göre polis memuru Ş.D, nöbet tuttuğu kulübede sabaha karşı beylik tabancasıyla intihar etti. Ş.D'nin cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'dan gelecek olan ailesine teslim edilecek. - BİNGÖL