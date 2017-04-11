Bingöl'de PKK'ya Ait 2 Sığınak Ele Geçirildi

Bingöl'de patlayıcı, mühimmat ve malzeme dolu, bombayla tuzaklanmış 2 sığınak ele geçirildi.



Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı 2'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Yayladere ilçesi Sarıyer Mahallesi, Şeyh Mahallesi, Hisar Deresi ve İsimsiz Dere yataklarında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-12' operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.



Operasyon kapsamında EYP ile tuzaklanan iki sığınağın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Sığınaklarda 1 RPG-7 roketatar, 1 PKMS makinalı tüfek, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 460 gram plastik A4 patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcı düzenek, 65 adet elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitil, 5 metre saniyeli fitil, 17 adet tol serisi el yapımı alıcı-verici devre, 12 adet fabrikasyon yapımı Alphafire EYP alıcı-verici, 2 adet EYP verici devresi, 4 adet elektronik devre kartı, bin 300 adet AK-47 kaleşnikof mermisi, 3 bin 200 adet PKMS bixi mermisi, 4 adet anti tank roketatar mühimmatı, 1 adet anti personel roketatar mermisi, 5 adet roketatar sevk fişeği, 35 adet 5.56 m-16 mermisi, (3 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet lehim makinası ve lehim, 1 kilogram gresyağı, 1 adet renkli puşi, 2 adet jelikan bidon, 3 kilogram tuz, 1 kilogram un, 1 adet rulo streç film, 1 adet not defteri, 1 adet kürek ele geçirilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - BİNGÖL