Bingöl'de PKK'nın Gıda Depoları Bulundu

BİNGÖL'ün Kiğı İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, Kiğı ile Yayladere ilçesi kırsal kesiminde içerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemesi bulunan 2 sığınak bulundu.



Kiğı İlçesi'nde konuşlu 2'nci Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 12 Nisan 2017 tarihinde Bingöl ili Kığı ve Yayladere ilçeleri kırsalında yapılan operasyon ile ilgili Bingöl Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:



"Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak içerisinde; 130 kilogram şeker, 55 kilogram bulgur, 50 kilo pirinç, 50 adet poşet, 49 kilo un, 46 litre sıvı yağ, 30 adet koli bandı, 25 kilo kuru fasulye, 22 kilo deterjan, 20 adet sabun, 150 adet tütün kağıdı, 13 kilo salça, 10 metre naylon, 7 kilo makarna, 7 maya, 5 kilo tel şehriye, 5 adet atlet, 3 adet 150 litrelik bidon, 2 adet tişört, 2 kilo çivi, 2 adet can yeleği, 2 adet demir boru, 1 adet kola, 1 kilo tahin, 1 adet piknik tüpü, 1 adet ıslak mendil, 1 adet inşaat köpüğü, 1 adet puşi, 1 adet siyah çanta, 1 adet pantolon ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."



- Bingöl