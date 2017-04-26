Bingöl'de Pkk/kck Operasyonu: 3 Tutuklama
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçe merkezi ve Kızılağaç Köyü mezrasında gerçekleştirilen operasyonda 2'si muhtar 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si muhtar 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL