Bingöl'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
Bingöl'de 15 Nisan'da ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.
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