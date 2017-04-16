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Bingöl'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
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Bingöl'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması

Bingöl'de 15 Nisan'da ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingöl'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması

Bingöl'de 15 Nisan'da ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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30 Nisan, 15 Nisan, Bingöl