Bingöl'de Öğrencilere Karne Jesti

Bingöl'de hayırsever bir iş adamı, 6 köy okulunda eğitim gören 100 öğrenciye karne hediyesi olarak bot ve mont hediye etti.



AK Parti Bingöl İl Kadın Kolları Başkanı Selma Dursun'un girişimleri sonucu, hayırsever bir iş adamı tarafından gönderilen bot ve montlar okul müdürlerine teslim edildi.



Dursun, Özel Bir Umut, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programla, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ile birlikte öğrenciler için temin edilen bot ve montları okul müdürlerine teslim etti.



Dursun, burada yaptığı açıklamada, köy okullarında eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere hediye olarak gönderildiğini söyledi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilerin tespit edildiğini kaydeden Dursun, şunları söyledi:



"Kadın kolları olarak yaptığımız çalışmalar sonucu hayırsever bir iş adamından maddi durumu iyi olmayan, yardıma muhtaç 100 öğrenciye karne jesti yapmak istedik. Hayırsever bir iş adamımız öğrencilere böyle bir jest yaptığı için hem kendisine, hem de bize destek olan İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin'e teşekkür ediyorum."