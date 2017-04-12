Bingöl'de Liseler Arası Müzik Yarışması

Bingöl'de, liseli gençlerin ders dışında sanatsal faaliyetlerde bulunması amacıyla müzik yarışması düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü gözetiminde Güzel Sanatlar Lisesi koordinatörlüğünde Kültür Merkezi'nde düzenlenen liseler arası yarışmaya il merkezindeki liseler katıldı.



Halk müziği dalında gerçekleşen yarışmada, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Seher Kılıçgedik birinci, Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zozan Yıldırak ikinci ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Faruk Sarıdağ üçüncü oldu.



İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verdi.



Engin, törende yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:



"Türk Halk Müziğinin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra öğrencilerin sanat aracılığıyla istenmeyen davranışlardan uzaklaştırılması ve süreç içinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, kendini ifade etme gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."