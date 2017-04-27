Bingöl'de Kyk Ormanı Oluşturuldu
Bingöl Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), 81 ilde yürütülen ‘KYK Ormanları’ projesi kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.
Bingöl Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), 81 ilde yürütülen 'KYK Ormanları' projesi kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bingöl'de 10 dönümlük alanda KYK Ormanı oluşturuldu.
Bingöl KYK Müdürü Ahmet Hasanoğlu, "Kurumumuz ve Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ilıcalar yolu üzerinde 10 dönümlük alanda KYK Orman'ı oluşturdu. Yurtlarımızda barınan her öğrencimiz için bir ağaç şiarıyla 81 ilde olduğu gibi ilimizde de ormanımıza fidanlarımı diktik" dedi. - BİNGÖL