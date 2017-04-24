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Bingöl'de Konut Satışları Patladı
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Bingöl'de Konut Satışları Patladı

Bingöl’de bu yılın mart ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 158 oranında artarak 281’e yükseldi.

Bingöl'de Konut Satışları Patladı

Bingöl'de bu yılın mart ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 158 oranında artarak 281'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bingöl'de konut satışları bu yılın mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 158 oranında artarak 281'e yükseldi. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 62'sini ilk satışlar, yüzde 38'ini ikinci el konut satışları oluşturdu. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 14'ünü ise ipotekli konut satışları oluşturdu. Türkiye'de ipotekli satışların oranı ise yüzde 39 oldu.

Bingöl'de konut satışları bu yılın ocak-mart döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 104 oranında artarak 788'e yükseldi. Satışı yapılan konutların yüzde 66'sını ilk satışlar, 34'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. Bu dönemde yapılan konut satışlarının sadece yüzde 17'sini ipotekli satışlar oluşturdu. - DİYARBAKIR

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti, Diyarbakır, Türkiye, Bingöl, Tüik