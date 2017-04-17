Bingöl'de 'Kitap Günleri' Fuarı

Bingöl Üniversitesi 1.Kitap Günleri fuarı açıldı.



Bingöl Üniversitesi tarafından, valilik, belediye ve bir yayın grubunun işbirliği ile 'Bingöl Üniversitesi 1.Kitap Günleri' fuarı açıldı. Fuarın açılışına Rektör İbrahim Çapak, Belediye Başkan Yardımcısı Ragıp Atala, Müftü Mecit Can, SGK İl Müdürü Muzaffer Çakan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, Yazarlar Mustafa Şismanoğlu, Serra Erdoğan,öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



Fuarın sadece üniversite öğrencilerinin değil, tüm toplumun ilgisini çekeceğine inandığını aktaran Rektörü İbrahim Çapak," İnsanlar, burada dokunarak, görerek ve kitabın kokusunu hissederek alacaklar. Fuarda yaklaşık 10 bin kitap okuyucuyla buluşacak. Bu yıl ilk kez düzenlenen fuarı geleneksel hale getireceğiz"dedi.



Fuarın açılış gününde kitap imzalama etkinliğine katılan Yazar Mustafa Şişmanoğlu, ise kitap fuarlarının insanları okuma ve yazmaya sevk ettiğine dikkat çekti.



Yazar Serra Erdoğan ise, Bingöl'e ilk defa geldiğini ve Bingöllülerin sıcak ilgisiyle karşılaştığını ifade etti.



Öte yandan kitap fuarının 28 Nisan'a kadar açık kalacağı belirtildi. - BİNGÖL