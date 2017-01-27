Bingöl'de Kar Keyfi

Bingöl'de etkili olan kar yağışı kırsal kesimdeki vatandaşlar için çileye, kent merkezindeki bazı vatandaş için ise eğlenceye dönüştü. Kargo çalışanları tarafından yapılan kardan adam ilgi odağı olurken, birçok vatandaş çarşı merkezinde fotoğraf çekindi.



Bingöl'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, il genelinde tüm köy yollarını ulaşıma kapattı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kırsal kesimde, 278 köyün merkezle olan bağlantısı kesildi. Şehir merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kaldırımlarda biriken karları kürekle temizlerken, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışmaları yapıyor.



Eğlenceye dönüştü



Kırsal kesimde hayat durma noktasına gelirken, kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Güzel manzarayı fırsata çevirmek isteyen birçok vatandaş, kentin belirli noktalarında fotoğraf çekinip sevdikleriyle paylaştı.



Kent merkezinde bulunan kargo şirketi çalışanları tarafından yapılan kardan adam ise, ilgi odağı oldu. Yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki esnaflar, kardan adamla fotoğraf çekti.



Kardan adamı iş arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını belirten kargo çalışanı Mehmet Kızılarslan, kar yağışının zorluğunun yanında güzelliklerinin de olduğunu söyledi. Kızılarslan, "Biz de bu güzelliklerden faydalanmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarla birlikte sabah yaptığımız kardan adam, iş yerimizin maskotu oldu. Kardan adam adeta ilgi odağı oldu, yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki vatandaşlar kardan adamla fotoğraf çekiyor. Fotoğrafları çeken vatandaşlar sosyal medyada paylaşarak, karın keyfini çıkarıyor" dedi. - BİNGÖL