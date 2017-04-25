Bingöl'de Kaçak Tarihi Eser Kazısına 5 Gözaltı

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde, Urartu dönemine ait tarihi eserleri bulmak için kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Alaattin Köyü yakınlarında, 5 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalandı. Konuyla ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bingöl ili Genç ilçesi Alaattin köyü yakınlarında il dışından gelen şahıslarca define aramak maksadıyla kaçak kazı yapıldığına dair istihbari bilgi alınmıştır. Yapılan operasyon neticesinde Alaaddin Köyü yakınlarındaki bir tarlada Urartu dönemine ait tarihi eserleri bulmaya çalışan 5 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Olay yerinde yapılan araştırma neticesinde, şahısların kaçak kazı yapmakta kullandıkları 1 adet dedektör, 1 adet kroki, 1 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Genç Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmiş, kaçak kazı malzemelerine el konularak, 5 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunmasına yönelik mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.



- Bingöl