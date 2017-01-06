Bingöl'de Kaçak Sigara Operasyonu

Bingöl'de bir evin bodrum katında yapılan aramada bin 29 karton kaçak sigara ile bin 800 kilo işlenmemiş tütün ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez Kültür Mahallesinde bulunan müstakil bir evin bodrum katında arama yapıldığı belirtildi.



Aramada gizli bir bölmede piyasa değeri 50 bin lira olan bin 29 paket kaçak sigara ile piyasa değeri 90 bin lira olan bin 800 kilo işlenmemiş tütün ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, kaçakçılıkla mücadeleye aralıksız devam edileceği vurgulandı.