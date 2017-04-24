Bingöl'de Kaçak Define Arayan 5 Kişi Yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kaçak olarak define arayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi Alaattin köyü yakınlarında il dışından gelen şahıslarca define aramak maksadıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir tarlada Urartu dönemine ait tarihi eser arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda kaçak kazı yapmakta kullanılan dedektör, kroki, kazma ve kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL