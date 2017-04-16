SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Bingöl'de Ilk Sandıklar Açıldı -2
Bingöl'de Ilk Sandıklar Açıldı -2
Bingöl'de ilk sandıklar açıldı -2(Tür: Yurt)
16 Nisan 2017 Pazar 17:41
Bingöl
'de ilk sandıklar açıldı -2
(Tür: Yurt)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9507457] DHA
Bingöl
,
Sandık
10
98
29
Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Son dakika! YSK: Mühürsüz oylar da sayılacak
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
CHP'nin kalesinde sandıklar açılıyor! İşte gelen ilk sonuçlar
Büyük umutlarla geldi, hayal kırıklığıyla bırakıyor
Top oynarken ortadan kaybolan çocuğun cesedi foseptik çukurundan çıktı
'İçerde'nin tüm gerçekleri Melek'in 2 dudağı arasında!
Diyarbakır'dan ilk sonuçlar geldi: 'Hayır' açık ara önde
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
Allah'ın sopası yok! Lyon'lu futbolcular saldırıya uğradı
Memleketinden gelen sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldürdü
Sandıkların yarısı açıldı! İşte Bahçeli'nin memleketinde son durum
12 seçmeni bulunan köyden "evet" çıktı
Engelli vatandaşın isyanı! Asansörü sorduğuna pişman oldu
Sandıklar kapandı! İşte Ankara'dan ilk sonuçlar
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Oy torbaları askeri helikopterle taşındı
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Çukurca'da göreve giden askeri araç devrildi: 8 yaralı
Son dakika! YSK, yayın yasağını kaldırdı
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Hem düğün, hem referandum! Babaevinden çıkıp sandığa gitti
FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Yakışıklı oyuncu 1 değil, 2 kadınla birden yakalandı
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Bir nükleer açıklaması da İran'dan! Ruhani rest çekti
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Müthiş derbi berabere bitti! 90+6'da teknoloji kurtardı
Tüp bebek için kliğine giden evli çift, ikiz kardeş çıktı
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Akılalmaz kaza! Gazı kökleyen sürücü, 3 aracı önüne katıp sürükledi
Sandıktan çıkacak sonuç, aralarından birine daire kazandıracak
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
5 yaşındaki çocuk, dönen restoranda sıkışarak feci şekilde öldü
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Usta oyuncu hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu
Ayaklara dikkat! Ünlü oyuncu asla yapamam dediğini yaptı
Bahoz Erdal'ın koruması 4 katlı sığınakta yakalandı!
Erdoğan, binada "böcek" aranması için talimat vermiş
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti