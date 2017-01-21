Bingöl'de İki Aile Arasındaki Husumet Barışyemeği ile Bitti

BİNGÖL'ün Genç İlçesi Çaytepe Köyü'nde oturan Akın ve Değişgeç aileleri arasındaki husumet kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı.



Genç İlçesi'ne bağlı Çaytepe Köyü'nde 6 ay önce gençler arasında taşlı-sopalı kavga çıktı. Gençlerin mensup olduğu Akın ve Değişgeç aileleri arasında husumet giderek tırmanırken, Bingöl eski milletvekili Ak Partili Kazım Ataoğlu, aileleri barıştırmak için araya girdi. Aile büyüklerinin kabul etmesiyle Çaytepe Köy Camisi'nde düzenlenen barış yemeğine Bingöl Vali Yardımcısı Muhammet Fuat Türkman, Genç Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, eski milletvekili Kazım Ataoğlu, Genç Müftüsü Hanefi Ballı ile iki ailenin fertleri katıldı.



Barış yemeğinde ilk konuşmayı yapan Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, "Vatanımız bir, dinimiz, kitabımız, kuranımız bir. Eğer insansan biraz geniş bir çerçevede bakarsak olaylara, bizler kardeşiz, sorunlarımızı iyilikle güzellikle çözebiliriz. Bize düşen kardeşçe yaşamak. Bu anlamda bu husumeti sonlandıran iki tarafın da değerli büyüklerine, kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Bingöl Vali Yardımcısı Muhammet Fuat Türkman de "Bugün güzel bir şahitlik için buradayız. Bugün barış için bir araya gelen iki ailemiz de geçmişte yaşanan kırgınlıkları unutarak barış için bir araya geldiler. Onları tebrik ediyorum. İnşallah barışız daimi olsun, alıcı olsun" diye konuştu.



Eski milletvekili Kazım Ataoğlu da gençlerin başlattığı kavganın kan davasına dönüşmeden sonuçlanmasından herkesin memnuniyet duyduğunu söyledi. Ataoğlu, "Kaç aydır devam eden bir husumetti. Gençlerin bir anlık delikanlılık sonucunda oluşan bir kavgaydı. Sonra büyükler olaya müdahil oldu. Sonra iki mezraya daha sıçradı olay. Allaha şükür ölüm ile sonuçlanmadı. Şükürler olsun daha büyük hadiseler yaşanmadan bu olayın da önünü almış olduk. Biz burada üstümüze düşeni yaptık" dedi.



Barış töreni, yemek verilmesinin ardından tarafların el sıkışması ile sona erdi.



- Bingöl