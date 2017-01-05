Bingöl'de İhtiyaç Sahiplerine 65 Milyon Yardım

Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından geçen yıl 58 bin 646 aileye 65 milyon 586 bin 850 lira nakdi yardım yapıldığı bildirildi.



Bingöl Valiliği SYDV'den yapılan açıklamada, yapılan yardımlarla her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldürülmesine çalışıldığı ifade edildi.



Vakfın eğitimden sağlığa, gıdadan yaşlı aylığına kadar birçok alanda yardımlar gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 2016 yılında 58 bin 646 ihtiyaç sahibine ulaşan SYDV'nin, 65 milyon 586 bin 850 lira nakdi yardımda bulunduğu kaydedildi.