Bingöl'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Bingöl'de değişik tarihlerde 6 ev ve iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Saray, İnönü ve Kültür mahallerinde son bir ayda 8 ev ve iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda Ü.A, B.B, G.Ü ve E.K'yı olayların şüphelisi olduğu tespit edildi.



Şüpheli şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalarda Ü.A, polis tarafından gözaltına alındı.



Ü.A'nın kaldığı değerlendirilen metruk binada yapılan aramada, televizyon, 5 elektrik süpürgesi, ankastre ocak, dizüstü bilgisayar, demir murç ve demir kesme makası bulundu.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ü.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Öte yandan, Bingöl'de son bir ay içerisinde ikamet ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısı olarak hakkında işlem yapılan 11 kişiden 8'inin tutuklandı.