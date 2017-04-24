Bingöl'de Hat ve Tezhip Sergisi

Bingöl Üniversitesi (BÜ) kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" açıldı.



BÜ ve Albaraka Sanat'ın ortaklaşa düzenlediği "30 şehir, 30 sergi projesi" kapsamında Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezinde açılan sergi, 3 Mayıs'a kadar açık kalacak.



Serginin açılışında konuşan hattat Menaf Nam, hat sanatının kadim geleneğimizin en köklü sanatı olduğunu söyledi.



Hat sanatının, Allah'ın ve O'nun sevgili elçisinin kelamına mihmandarlık yapması yönüyle çok yüce, büyüklerin sözlerini bizlere taşıyarak daima bir farkındalık kazandırması yönüyle de eğitici, öğretici ve şahsiyetleri olgunlaştırıcı bir sanat olduğunu belirten Nam, "Albaraka Türk ailesi, geleneksel sanatlarımıza olan desteklerini hiçbir zaman esirgemiştir. Sanatçıların yanında olması bizlere güven ve moral kaynağı olmuştur. Ayrıca bu etkinliğin gerçekleşmesinde bizlere kucak açan Bingöl Üniversitesine de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Serginin açılışına Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Olgun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.