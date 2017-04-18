Bingöl'de Fetö/pdy Operasyonu: 7 Gözaltı

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler A.K., F.Ç., M.Ö., M.K., S.G., T.V. ve U.B. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - BİNGÖL