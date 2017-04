Bingöl'de Çatışma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.



Genç İlçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin 4 Nisan tarihinde yaptığı arazi aramaları sırasında bir grup terörist ile sıcak temas sağlanması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. O gün akşam saatlerinde yaşanan ve güvenlik güçleri tarafından zırhlı araç kamesarıyla çekilen görüntülerde, çatışma anı ortaya çıktı. Görüntülerde zırhlı araçlardan açılan ateşte, izli mermiler karanlık içerisinde net olarak görülüyor. Ayrıca ateşle birlikte yaşanan patlamalar da an be an kameraya yansıyor. - Bingöl