Bingöl'de Çatışma: 1 Şehit, 5 Yaralı
Bingöl Valisi Yavuz Selin Köşger, Genç ilçesi kırsalından operasyondan dönen timlerin pusuya düşürüldüğünü belirterek teröristlerle çıkan çatışmada 1 korucunun şehit olduğunu, 1'i astsubay, 4 korucu olmak üzere 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını...
Bingöl Valisi Yavuz Selin Köşger, Genç ilçesi kırsalından operasyondan dönen timlerin pusuya düşürüldüğünü belirterek teröristlerle çıkan çatışmada 1 korucunun şehit olduğunu, 1'i astsubay, 4 korucu olmak üzere 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.
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