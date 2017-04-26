Bingöl'de Bin 302 Kişi İşe Yerleştirildi

Kur) İl Müdürü Halis Erdoğan, 459 kişiye de işsizlik sigortası maaşının bağlandığını söyledi.



Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında valilik toplantı salonunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı 2. olağan toplantısı gerçekleştirildi. Vali Köşger, toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu ile bundan sonraki çalışmalar hakkında planlama yapılacağını ifade etti.



Bingöl'de toplam Bin 302 kişinin işe yerleştirildiğini vurgulayan İş-Kur İl Müdürü Halis Erdoğan, "Mesleki Eğitim Kursları kapsamında 4 kurs düzenlenerek 199 kişi bu programlardan faydalanmıştır. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 169 program düzenlenerek 348 kişi bu programlardan faydalanmıştır. Özel Politika Kursları kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile işbirliğinde toplam 25 kişilik Çoban-Sürü Yönetim Elemanı mesleğinde kurs düzenlenmiştir" dedi.



459 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlandığını kaydeden Erdoğan, "533 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 678 işyeri ve 26 eğitim kurumu yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir. İşverenlere, öğrencilere ve işsizlere yönelik olarak toplam 93 grup çalışması yapılarak kurum hizmetlerimiz, iş arama, işe yerleştirme süreci ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Toplum Yararına Programlar kapsamında 2017 yılında il, ilçe, belde ve belediye başkanlıkları, il müftülüğü, il özel idaresi, Bingöl Üniversitesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde toplam bin 400 kişilik program 03 Nisan 2017 tarihinde başlatılmıştır. Ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile düzenlenen 192 kişilik programlar devam etmektedir."



Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - BİNGÖL