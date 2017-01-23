Bingöl'de Belediyeye 14 Özel Güvenlik Alımı İçin 410 Başvuru

BİNGÖL Belediyesi'ne alınacak 14 özel güvenlik görevlisi alımı için 410 kişi başvuruda bulundu. İşe alınacak kişiler, 1 Şubat tarihinde çekilecek kura ile belirlenecek.



Belediyenin 1'i kadın olmak üzere toplam 14 özel güvenlik personeli alımı için toplam 410 kişi müracaat etti. Başvuruda bulunan kişilerin dosyalarını inceleyen Bingöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 256 kişinin kuraya hak kazandığını belirledi. Bingöl Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başvurudaki eksikliklerden dolayı listede yer almayan kişiler, 27 Ocak 2017 tarihine kadar itirazda bulunabilecek. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra, kuraya kalmaya hak kazananlar için 1 Şubat 2017 tarihinde Karşıyaka Mahallesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kurada ismi çıkan adaylar, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra belediyenin belirleyeceği yerde göreve başlayacak" denildi. - Bingöl