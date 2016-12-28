Bingöl'de "Artık Dezavantajlı Değiliz" Projesi

Bingöl Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanlığı'nca yürütülen "Artık Dezavantajlı Değiliz" Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.



Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak, Oda tarafından yürütülen Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından finanse edilen 9 proje kapsamında 476 kursiyere 1 milyon 350 bin lira hibe desteği verildiğini söyledi.





Dezavantajlı grupların sosyal güvence yoksunluğu, uzun çalışma saatleri ve ağır iş şartlarından dolayı iş gücüne katılamadığını belirten Çapak, şunları söyledi:





"Kadınların iş gücü hayatına katılmalarını artırmak amacıyla tasarlanacak politikaların etkili, verimli olabilmesi için iş gücüne katılımı engelleyen faktörlerin belirlenmesi ve etkilerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu anlamda gerek uluslararası, gerekse Türkiye verilerinde yapılmış araştırmalarda kadınların iş gücüne katılmalarını belirleyen en büyük etkenin eğitim olduğu sonucuna varılmıştır. Projemiz ile dezavantajlı durumda olan kadınlara ön muhasebe, büro yönetimi ve sekreterlik eğitimleri verilip, vasıflı hale getirilmeleri sağlanarak, iş gücü hayatına katılmaları önündeki engeller az da olsa kaldırılacaktır. Bugüne kadar Oda tarafından yürütülen 9 projeyle toplamda 476 kursiyere 1 milyon 350 bin lira hibe desteği verildi."



Proje içeriğine ilişkin sunum yapan Proje Koordinatörü Deniz Beçele ise amaçlarının dezavantajlı kadınların iş gücü piyasasına girişleri önünde yer alan engellerin kaldırılarak, istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak ve uyumlu bir toplumsal yapıya destek olmak olduğunu kaydetti.