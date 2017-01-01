Bingöl'de Arama Kurtarma Aracı Test Edildi

Bingöl AFAD Müdürlüğüne tahsis edilen 8x8 amfibik arama kurtarma aracı arazide test edildi.



AFAD Bingöl İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, kendilerine tahsis edilen araçla arazide yaptıkları test sürüşünün başarıyla gerçekleştiğini belirtti.



Ani müdahaleler için 24 saat hazır bekleyen ekiplerin bulunduğunu kaydeden Boğatekin, kendilerine tahsis edilen araçla olaylara daha hızlı müdahale etme imkanlarının olacağını kaydetti.