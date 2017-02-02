Bingöl'de Araç Motoruna Giren Kediyi İtfaiye Kurtardı

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 gün aralıklı etkili olan kar yağışı insan hayatını olduğu kadar yaban ve sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Bingöl'de bir otomobilin motor kısmına giren ve donmak üzere olan kediyi itfaiye ekipleri kurtarırken, yaban hayvanları için de ekipler doğaya yem bıraktı. Batman'da ise aç kalan ve kar kuşu olarak da bilinen sığırcıklar, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait buğday yüklü silolara hücum ettiı.



Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Bingöl Belediyesi, bir yandan da doğadaki canlılara yem verme çalışması yürütüyor. Belediyeye bağlı ekipler, soğuk havada yeterli yiyecek bulamayan kuşlar ve diğer yaban ve sokak hayvanları için doğadaki çeşitli noktalara yem bıraktı. Bingöl Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezindeki çeşitli noktalara sokak hayvanları için yem bırakma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yetkililer, vatandaşların evlerinde bulunan bayat ekmekleri soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, sahipsiz kedi, köpek gibi sokak hayvanları için sokağa bırakmaları çağrısında bulundu.



ARAÇ MOTORUNDAKİ KEDİ



Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde dün akşam sıcak diye bir otomobilin motor kısmına giren sokak kedisi, sabah saatlerinde donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sabah erken saatlerde aracın motor kısmından sesleri duyan çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. 34 Z 7013 plakalı aracın motor kısmına sığındığı tespit edilen kedi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında kurtarıldı. Çevrede bulunan bir binada ilk bakımı yapılan kedinin, belediyenin hayvan barınağına alındığı belirtildi.



SIĞIRCIKLAR BUĞDAY SİLOLARINA DADANDI



Geçen yıl mısır üretiminde 130 bin ton alım yapan Batman Toprak Mahsülleri Ofisi'nin yer siloları, kış mevsiminde aç kalan sığırcıkların hedefi oldu. Kar yağışının etkili olduğu Batman ve çevresinde ovada aç kalan sığırcıklar, Batman-Hasankeyf-Beşiri kavşağındaki TMO'ya ait içerisinde buğday bulunan yer silolarına sürüler halinde akın ediyor. Yer silolarını terk etmeyen sığırcıklar, gagalarıyla brandayı delmeye çalışıyor. TMO Batman Müdürlüğü yetkilileri, yer silolarının sağlam olduğunu belirterek, sığırcıkların brandayı delemeyeceğini söyledi. Yetkililer, buna rağmen önlem olarak silo bekçilerinin sık sık sığırcıkları uzaklaştırdığını belirterek, sığırcıkların her yıl hububat bulunan silolara hücum ettiğini söyledi.



- Bingöl