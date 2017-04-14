Bingöl'de Afetzedelere Nakdi Yardım

Bingöl Valiliği, sel afetinden dolayı zarar gören vatandaşlara, ilk aşamada acil ihtiyaçları için bin liralık nakdi yardım yapılacağını bildirdi.



Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan sel afetinden dolayı zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi kapsamında, Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından zarar tespit işlemleri başlatıldı. Sel afetinde zarar gören vatandaşlarımızın acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Yardım Ödeneğinden temin edilen bin liralık nakdi yardım gerçekleştirilecektir" denildi. - BİNGÖL