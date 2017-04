Bingöl'de 8 İlçedeki, 23 Bölgede Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlanı

BİNGÖL Valiliği, merkez dahil 8 ilçedeki 23 bölgede 16 Nisan- 30 Nisan 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesinin ilan edildiğini duyurdu. Yayladere İlçesi'nde sürdürülen operasyonda, bir ev ile bir sığınakta yapılan aramalarda, örgüte ait çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.



Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenece operasyonlar nedeniyle 16- 30 Nisan tarihleri arasında geçici güvenlik bölgesinin ilan edildi. Bingöl Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Merkez dahil 8 ilçede 23 bölgede 16 Nisan - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır" denildi. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölge isimleri ise şöyle sıralandı: "İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi bölgelerinde, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) Bölgesinde; Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli, Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi Bölgesinde; Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları Bölgesinde; Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası Bölgesinde; 16 Nisan - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."



EVDE VE SIĞINAKTA YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU



Öte yandan valilik tarafından yapılan başka bir yazılı açıklamada ise Yayladere İlçesi'nde düzenlenen terör operasyonları kapsamında, Alınyazı Mahallesi'ndeki bir evde ve bulunan bir sığınakta yapılan aramada, PKK'ya ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek, "Bingöl İli Yayladere ilçesinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kığı 2'İnci Jandarma Komandı Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde Bingöl ili Yayladere İlçesi Alınyazı Mahallesinde; 14 Nisan 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-21 Operasyonu kapsamında ev aramasında; 2 jeneratör, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, 12 kg'lık 4 mutfak tüpü, 15 Nisan 2017 günü 1 sığınakta; 1 met, 5 kg patates, 10 kumanya, 1 şampuan, 15 poşet içecek tozu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" bilgisine yerverildi. - Bingöl