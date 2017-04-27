Bingöl'de 71 Polis Açığa Alındı

Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu belirlenen 71 polis memuru açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Bingöl'de il genelinde 71 polis açığa alındı.



Türkiye genelinde 81 ilde yapılan "Mahrem İmamlar" operasyonun ardından dün akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesi ile 9 bin 103 polis memurunun açığa alındığı açıklanmıştı. - BİNGÖL