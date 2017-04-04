Bingöl'de 7 Köy ve Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 7 köy ve mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Genç ilçesi Güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Genç ilçesi Dikpınar, Gerçekli, Döşekkaya, Üçgül, Kavaklı, Dedebağ ve Gözertepe köyleri ile Demirboğa, Karataş, Çekmece, Araklı Yeniler, Ekinli, Güllüce ve Bayramlı Mahalleri arasında kalan bölgede operasyonel faaliyet planlanmıştır. Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04.04.2017 Salı günü saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. - BİNGÖL