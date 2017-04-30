Bingöl'de 7 Kişi İhraç Edildi

Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bingöl'de 7 kamu personeli görevden ihraç edildi.



OHAL kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK ile 3 bin 974 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi. 14 dernek, 2 yayın kuruluşu, 13 sağlık kuruluşu ve 18 vakıf da kapatıldı.



KHK ile Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 1 infaz koruma memuru, Bingöl Adliyesi'nden 1 zabit katibi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden 1 mühendis, Bingöl Üniversitesi'nden 2 araştırma görevlisi ile 1 öğretim görevlisi ihraç edildi. - BİNGÖL