Bingöl'de 550 Polisle Huzur Operasyonu

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de 552 polisin katıldığı huzur operasyonunda aranan bir şüpheli yakalandı.



Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, 552 polis ile huzur uygulaması gerçekleştirdi. 23 sabit noktanın kurulduğu uygulamada kent merkezinde eş zamanlı umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi. Uygulamada 2 bin 98 şahıs sorgulandı. Sorgulamada aranan bir şahıs yakalanırken 4 kişiye de adli idari işlem yapıldı.



515 aracın kontrol edildiği yol uygulamasında ise 25 araç sürücüsüne 7 bin TL idari para cezası kesildi. - BİNGÖL