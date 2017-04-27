Bingöl'de 350 Güvenlik Korucusu yemin etti



BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde 350 güvenlik korucusu düzenlenen törenle yemin etti.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı köy ve mezralarda görev yapacak 350 güvenlik korucusu düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. 350 güvenlik korucusu için İlçe Jandarma Komutanlığında yemin töreni düzenlendi. Törene Genç Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bezen, Bingöl Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salih Kişi, kurum amirleri ve korucu yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, güvenlik korucuları, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin etti.

Devletin içeride ve dışarıda birçok terör örgütüne karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, "Bugün yemine ederek şerefli, koruculuk mesleğine başlamış bulunuyorsunuz. Sizlerle birlikte güvenlik güçlerimiz daha genç ve dinamik bir çehreye kavuşmuşlardır. Sizlerle birlikte gücümüze güç katmış olacağız. Gücümüzü birlik beraberlikten, kardeşliğimizden, milletimizin imanından ve kahramanlığından alıyoruz"dedi.

Birlik ve beraberliği çekemeyen iç ve dış düşmanların açıkça yada dolaylı olarak saldırdığına dikkat çeken Kaymakam Vural;" Milletimizin iradesini hazmedemeyenler darbe kalkışmalarına başvurmakta ve terör örgütlerini üzerimize göndermektedirler. Uyuşturucu, kaçakçılık ve yasa dışı yollarla kazandıkları paralarla aziz milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, bölgemizin huzura kavuşmasını istemeyen bölücü, hain, kansız terör örgütü PKK ve vatandaşlarımızı dini yönden istismar ederek dış güçlerin hizmetkarlığını yapan ve milletini öldürme pahasına darbe kalkışması ile devletimizi ele geçirme gayretine giren hain katil FETÖ gibi terör örgütleri hiçbir zaman bizleri yıldıramayacaktır. Milletimizin azim ve kararlılığı karşısında emellerine ulaşamayacaklardır. Çünkü biz yüzyıllardır bu toprakları şehit kanları ile sulayarak vatan yapmış bir toplumuz. El ele, gönül gönüle, etle tırnak gibi kader birliği içerisinde yaşadık" diye konuştu.