Bingöl'de 278 köy yolu ulaşıma kapandı



BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy ulaşıma kapanırken, kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kapanan 278 köy yolunun ulaşıma açılması için, Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel olmak üzere 11 ekiple çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Köylerde yol açma çalışmaları devam ederken, kent merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştığı bildirildi. Belediye ekiplerinin, kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizlemek için sabah erken saatte başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.



KAR İLE MÜCADELEDE ÖZEL SÖLÜSYON



Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Batman'da belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kar temizleme çalışmalarında yeni yöntemler kullanan ekipler, son olarak geliştirilen "kar eritme solüsyonu" ile daha iyi sonuç elde ediyor. Şehrin kalabalık ve yaya kaldırımlarındaki buzlanmayı çözen ve gün boyu etkili olan özel solüsyon, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. Kaba karın temizlenmesinin ardından buzlanmayı önlemek için kaldırımlara dökülen solüsyonun, kaldırımlara veya ayakkabılara herhangi bir zararı dokunmuyor. Kar ve buz çözücü özelliği olan solüsyon, karayolu ve diğer harici yüzeylerdeki kar ve buzlanmayı önleyici bir karışımdır. Solüsyonun korozif etkisi çok düşük olmakla beraber, çevre açısından her hangi bir toksik etkisi bulunmuyor. Ayrıca buz oluşumunu önleyici etkisini çok düşük sıcaklarda bile gösterebiliyor. Genellikle ana arter caddelerde kullanan sölüsyon kar ile mücadelede net sonuçlar veriyor" ifadeleri kullanıldı.