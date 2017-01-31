Bingöl'de 278 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

BİNGÖL'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 278 köy ulaşıma kapandı.



Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kapanan 278 köy yolunun ulaşıma açılması için, Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel olmak üzere 11 ekiple çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Köylerde yol açma çalışmaları devam ederken, kent merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştığı bildirildi. Belediye ekiplerinin, kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizlemek için sabah erken saatte başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.



KAR İLE MÜCADELEDE ÖZEL SOLÜSYON



Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Batman'da belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kar temizleme çalışmalarında yeni yöntemler kullanan ekipler, son olarak geliştirilen 'kar eritme solüsyonu' ile daha iyi sonuç elde ediyor. Şehrin kalabalık ve yaya kaldırımlarındaki buzlanmayı çözen ve gün boyu etkili olan özel solüsyon, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. Kaba karın temizlenmesinin ardından buzlanmayı önlemek için kaldırımlara dökülen solüsyonun, kaldırımlara veya ayakkabılara herhangi bir zararı dokunmuyor. Kar ve buz çözücü özelliği olan solüsyon, karayolu ve diğer harici yüzeylerdeki kar ve buzlanmayı önleyici bir karışımdır. Solüsyonun korozif etkisi çok düşük olmakla beraber, çevre açısından herhangi bir toksik etkisi bulunmuyor. Ayrıca buz oluşumunu önleyici etkisini çok düşük sıcaklarda bile gösterebiliyor. Genellikle ana arter caddelerde kullanan sölüsyon kar ile mücadelede net sonuçlar veriyor" dedi.



- Batman