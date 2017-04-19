Bingöl'de 20 Projeye 14 Milyonlira Destek

Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yıldırım, 11. etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bakanlıkça kabul edilen 20 projeye, 14 milyon 202 bin liralık hibe desteği verileceğini söyledi.



KKYDP'nin destekleri ile ilgili Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yıldırım bilgi verdi.



Bingöl'de tarım, hayvancılık ve kırsal turizm başta olmak üzere bu yıl 20 projesinin toplam tutarının 28 milyon 404 bin 900 lira olduğunu aktaran Yıldırım;" 14 milyon 202 bin 450 lirasına hibe desteği verilecek. Kırsal turizmde 6, süt sığırcılığı yetiştiriciliğinde 7, koyun yetiştiriciliğinde 1, bitkisel ürün işleme ve depolamada 4 ve hayvansal ürün işleme tesisinde 2 proje olmak üzere toplamda 20 projemizden 17'si yeni tesis olup, 2 tanesi kapasite artırımı, 1 tanesi tesis tamamlama projesidir"dedi.



2016 yılı KKYDP tarıma dayalı ekonomik yatırımlar 9 ve 10. etap kapsamında bakanlığa sunulan 34 projeden 21'nin kabul gördüğünü hatırlatan Yıldırım, 9 ve 10. etaplarda gerçekleştirilen 21 adet projenin ise toplam tutarının 29 milyon 955 Bin 350 lira olduğu bununda 14 milyon 977 Bin 675 lirasının hibe desteği olarak verildiğini aktardı. - BİNGÖL