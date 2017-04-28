Bingöl'de 150 Kursiyer Sertifikasını Aldı

Bingöl'de uygulamalı girişimcilik kurslarına katılan 158 kursiyere sertifikaları verildi.



Bingöl Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen 158 kursiyerin katıldığı uygulamalı girişimcilik kursları tamamlandı. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika törenine, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, KOSGEB Bingöl İl Müdürü Naci Özdemir, Bingöl ESOB Başkanı Ali Bayram ve çok sayıda davetli katıldı.



Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belediyemizin altyapı dışında kültürel ve sanatsal çalışmalara da yatırım yapması takdire şayandır. Bingöl Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı bu tarz çalışmalar, hem mesleki olarak hem de kişisel gelişim olarak insana dayalı önemli yatırımlardır" dedi.



Bingöl Belediye Başkanı Barakazi ise "Aslında girişimcilik burada öğrendiklerinizi zorlu piyasa şartlarında da göstermenizdir. Asıl mücadele de orada başlıyor. Ben bunu başaracağınıza inanıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizi sadece maddi planda imar etmiyoruz. İnsanımızın aynı zamanda kültürel ve sanatsal planda da gelişip kalkınması için büyük bir gayret gösteriyoruz. O yüzden son bir kaç sene içerisinde birbirinden farklı çok sayıda kurs açtık. Bunlar ney, bağlama, keman, takı tasarım, karakalem, su kabağı işlemeciliği, yamaç paraşütü kursu, web tasarım, bakır işlemeciliği, doğalgaz tesisatçılığı, proje eğitimleri, anne üniversitesi, dil alanında ise Zazaca, Osmanlıca, İngilizce ve Arapça YDS kursları düzenledik. Bu kurslarda eğitimlerini tamamlayıp da sertifika alan kursiyerlerden 28 kişi kendi işini kurdu. Bu alanda çalışmalarımız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından kursiyerlere, protokol üyeleri sertifikalarını verdi. - BİNGÖL