Bingöl'de 125 Karton Kaçak Sigara Yakalandı

Bingöl'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolcu koltuklarının altına gizlenmiş 125 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muş'tan Bingöl'e doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 125 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Yolcu otobüsünde zulalanmış vaziyette gümrük kaçağı sigara naklinin yapıldığı yönünde bilgiler alınmıştır. Bahse konu yolcu otobüsü, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir dinlenme tesisinde durdurulmuştur. Yolcular başka bir yolcu otobüsüne tahliye edildikten sonra, teknik personel marifetiyle yapılan detaylı arama neticesinde; otobüs içerisindeki sağlı-sollu yolcu koltuklarının 10 santim yükseltilere alt kısmına özel olarak hazırlanmış gizli tertibat yapıldığı ve bölmeler içerisinde gizlemiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 5 bin TL olan 125 karton paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. olayla ilgili 2'si otobüs şoförü, 1'i muavin olmak üzere 3 şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanmıştır. Suçta kullanılan yolcu otobüsü Elazığ gümrük müdürlüğüne teslim edilmek üzere alıkonulmuştur" denildi. - BİNGÖL