Bingöl'de 100 Kursiyerin Eserleri Sergilendi

Bingöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda üretilen 100 eser sergilendi.



Yenişehir Mahallesi Sanat Sokağı'nda 100 kursiyerin yaptığı ürünlerin yer aldığı serginin açılışına, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ali Bayram ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Akıncı, gazeteciler yaptığı açıklamada, açtıkları çeşitli kurslarda kursiyerler tarafından üretilen deri çanta, filografi, rölyef ve ahşap boyama ürünlerinin sergilendiğini söyledi.



Serginin 2 gün açık kalacağını ve sergilenen ürünlerin satışından elde edilecek gelirin eser sahiplerine verileceğini anlatan Akıncı, "Diğer kurslardan farklı olarak bu yıl ilk defa kadın el ve kol çantaları kursunu açtık. Üretilen 50 çanta da sergide yer aldı." dedi.