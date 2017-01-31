Bingöl'da Kamu Çalışanı Hamile ve Engellilere Kar İzni

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve süt izni kullanan kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.



Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle engelli, hamile ve süt izni kullanan kamu çalışanları 01.02.2017 çarşamba günü idari izinlidir" denildi. - Bingöl